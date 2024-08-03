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Назым Кызайбай обеспечила Казахстану вторую медаль в боксе на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанская девушка-боксер Назым Кызайбай
Назым Кызайбай. Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Двукратная чемпионка мира по боксу казахстанка Назым Кызайбай провела четвертьфинальный поединок на Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Соперницей спортсменки на этой стадии в весовой категории до 50 килограммов стала колумбийка Ингрит Валенсия — бронзовый призер Олимпиады-2016, победительница Панамериканских игр.

Первый раунд три из пяти судей оставили за Кызайбай. Второй отрезок казахстанка забрала с более весомым преимуществом — 4:1. Заключительный раунд остался за Кызайбай с тем же счетом.

В итоге двукратная чемпионка мира одержала победу раздельным решением судей — 4:1. В полуфинале казахстанка встретится с китаянкой Ю Ву, которая выиграла последнюю Азиаду.

Кызайбай гарантировала национальной команде вторую медаль в боксе. При поражении в полуфинале спортсменка получит бронзу, в случае победы — поборется за золото.

Ранее до аналогичной стадии среди мужчин дошел Нурбек Оралбай.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2144122-nazym-kyzaybay-obespechila-kazahstanu-vtoruyu-medal-v-bokse-na-olimpiade-2024/

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