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Казахстанский легкоатлет Давид Ефремов не смог напрямую выйти в полуфинал Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанский легкоатлет Давид Ефремов
Давид Ефремов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Представитель сборной Казахстана по легкой атлетике Давид Ефремов не смог напрямую попасть в полуфинал Олимпиады-2024 в беге на 110 метров с барьерами, передает корреспондент NUR.KZ.

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В воскресенье в этой дисциплине прошла предварительная стадия. Ефремов стартовал во втором забеге и преодолел дистанцию за 13,88 секунды.

Этот результат позволил казахстанцу занять седьмое место. В полуфинал напрямую прошли спортсмены из топ-3 в каждом забеге, а также обладатели трех лучших показателей из числа остальных легкоатлетов.

Те, кто не пробился в следующую стадию по итогам предварительного этапа, получат второй шанс в утешительном раунде. В их число вошел и Ефремов.

Напомним, ранее в воскресенье не смогла квалифицироваться в полуфинал и знаменосец сборной Казахстана Ольга Сафронова, которая выступает в беге на 200 метров.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2144311-kazahstanskiy-legkoatlet-david-efremov-startoval-na-olimpiade-2024/

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