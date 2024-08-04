Казахстанский легкоатлет Давид Ефремов не смог напрямую выйти в полуфинал Олимпиады-2024

Представитель сборной Казахстана по легкой атлетике Давид Ефремов не смог напрямую попасть в полуфинал Олимпиады-2024 в беге на 110 метров с барьерами, передает корреспондент NUR.KZ.

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В воскресенье в этой дисциплине прошла предварительная стадия. Ефремов стартовал во втором забеге и преодолел дистанцию за 13,88 секунды.

Этот результат позволил казахстанцу занять седьмое место. В полуфинал напрямую прошли спортсмены из топ-3 в каждом забеге, а также обладатели трех лучших показателей из числа остальных легкоатлетов.

Те, кто не пробился в следующую стадию по итогам предварительного этапа, получат второй шанс в утешительном раунде. В их число вошел и Ефремов.

Напомним, ранее в воскресенье не смогла квалифицироваться в полуфинал и знаменосец сборной Казахстана Ольга Сафронова, которая выступает в беге на 200 метров.

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