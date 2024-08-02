Нурбек Оралбай вышел в полуфинал Олимпиады-2024 и обеспечил Казахстану первую медаль в боксе

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай провел четвертьфинальный поединок в рамках летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником чемпиона мира по этой стадии в весовой категории до 80 килограммов выступил азербайджанец Махмуд Аллахвердиев — бронзовый призер Европейских игр 2023 года.
Первый раунд четыре из пяти судей оставили за Оралбаем. Второй отрезок казахстанец забрал единогласно, при этом с Аллахвердиева сняли один балл за нарушение правил.
В третьем раунде трое судей встали на сторону Оралбая, что закрепило его итоговую победу единогласным решением рефери (5:0).
Таким образом, 24-летний спортсмен обеспечил сборной Казахстана первую медаль в боксе на Олимпиаде-2024. После выхода в полуфинал Оралбай как минимум получит бронзу.
Путевку в решающий бой Олимпиады-2024 казахстанец оспорит с доминиканцем Кристианом Пиналесом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2143911-nurbek-oralbay-vyshel-v-polufinal-olimpiady-2024-i-obespechil-kazahstanu-pervuyu-medal-v-bokse/