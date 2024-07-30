Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Чемпион мира по боксу из Казахстана вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай
Нурбек Оралбай. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай выиграл первый поединок в рамках летних Олимпийских игр 2024 года, которые принимает Париж, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Сборная Узбекистана по футболу покинула Олимпийские игры в Париже

Соперником спортсмена стал австралиец Каллум Питерс — победитель Тихоокеанских игр и серебряный призер Игр Содружества. Для обоих боксеров бой стал первым на Олимпиаде-2024. На стадии 1/16 финала в весовой категории до 80 килограммов они не выступали.

В первом раунде Оралбай смог потрясти оппонента, но до нокдауна не дошло. Все пятеро судей оставили стартовый отрезок за казахстанцем.

Однако в начале второго раунда Питерс нанес мощный точный удар, после которого рефери начала отсчет нокдауна, несмотря на то, что Оралбай остался на ногах. Казахстанец смог продолжить поединок, но проиграл эту трехминутку.

Решающим оказался третий раунд. Трое из пяти судей отдали этот отрезок Оралбаю, что позволило ему выйти в четвертьфинал. Соперник казахстанца по следующей стадии определится в бою азербайджанца Мурада Аллахвердиева и египтянином Абдельрахманом Абдельгавадом.

Оралбай — чемпион мира 2023 года. На Олимпиаде-2024 также выступает его брат-близнец Айбек Оралбай, который в 1/8 финала весовой категории до 92 килограммов одержал разгромную победу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2142087-chempion-mira-po-boksu-iz-kazahstana-vyshel-v-chetvertfinal-na-olimpiade-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie