Чемпион мира по боксу из Казахстана вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай выиграл первый поединок в рамках летних Олимпийских игр 2024 года, которые принимает Париж, передает корреспондент NUR.KZ.

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Соперником спортсмена стал австралиец Каллум Питерс — победитель Тихоокеанских игр и серебряный призер Игр Содружества. Для обоих боксеров бой стал первым на Олимпиаде-2024. На стадии 1/16 финала в весовой категории до 80 килограммов они не выступали.

В первом раунде Оралбай смог потрясти оппонента, но до нокдауна не дошло. Все пятеро судей оставили стартовый отрезок за казахстанцем.

Однако в начале второго раунда Питерс нанес мощный точный удар, после которого рефери начала отсчет нокдауна, несмотря на то, что Оралбай остался на ногах. Казахстанец смог продолжить поединок, но проиграл эту трехминутку.

Решающим оказался третий раунд. Трое из пяти судей отдали этот отрезок Оралбаю, что позволило ему выйти в четвертьфинал. Соперник казахстанца по следующей стадии определится в бою азербайджанца Мурада Аллахвердиева и египтянином Абдельрахманом Абдельгавадом.

Оралбай — чемпион мира 2023 года. На Олимпиаде-2024 также выступает его брат-близнец Айбек Оралбай, который в 1/8 финала весовой категории до 92 килограммов одержал разгромную победу.

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