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Казахстанка стала четвертой в первый день турнира по стендовой стрельбе на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанская девушка-стрелок Мария Дмитриенко
Мария Дмитриенко. Фото: MONEY SHARMA/AFP via Getty Images

Мария Дмитриенко успешно начала квалификационный этап в индивидуальном трапе — одной из дисциплин стендовой стрельбы на Олимпиаде-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Во вторник женщины провели первый старт в этом виде спорта на Играх в Париже. В рамках квалификации они выполнили три из пяти серий выстрелов.

Дмитриенко набрала 73 очка и заняла промежуточное четвертое место. Для попадания в финал ей необходимо сохранить позицию в топ-6.

Вторая часть квалификационного этапа назначена на 31 июля. Позднее в среду пройдут и финальные соревнования, в которых будут разыграны медали.

Трап — единственная дисциплина, в которую Дмитриенко заявлена на Олимпиаде. В этом виде используется траншейный стенд. Тарелочки выбрасываются в разных направлениях, о которых спортсмен изначально не знает.

Напомним, NUR.KZ подробно рассказывал о сборной Казахстана по стендовой стрельбе на Олимпиаде-2024.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2142048-kazahstanka-stala-chetvertoy-v-pervyy-den-turnira-po-stendovoy-strelbe-na-olimpiade-2024/

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