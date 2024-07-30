Казахстанка стала четвертой в первый день турнира по стендовой стрельбе на Олимпиаде-2024

Мария Дмитриенко успешно начала квалификационный этап в индивидуальном трапе — одной из дисциплин стендовой стрельбы на Олимпиаде-2024, передает корреспондент NUR.KZ.
Во вторник женщины провели первый старт в этом виде спорта на Играх в Париже. В рамках квалификации они выполнили три из пяти серий выстрелов.
Дмитриенко набрала 73 очка и заняла промежуточное четвертое место. Для попадания в финал ей необходимо сохранить позицию в топ-6.
Вторая часть квалификационного этапа назначена на 31 июля. Позднее в среду пройдут и финальные соревнования, в которых будут разыграны медали.
Трап — единственная дисциплина, в которую Дмитриенко заявлена на Олимпиаде. В этом виде используется траншейный стенд. Тарелочки выбрасываются в разных направлениях, о которых спортсмен изначально не знает.
Напомним, NUR.KZ подробно рассказывал о сборной Казахстана по стендовой стрельбе на Олимпиаде-2024.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2142048-kazahstanka-stala-chetvertoy-v-pervyy-den-turnira-po-stendovoy-strelbe-na-olimpiade-2024/