Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанские дзюдоисты повторили свой медальный рекорд на ОИ и взлетели в олимпийском рейтинге

Опубликовано:

Олимпийская сборная Казахстана по дзюдо перед Играми-2024
Олимпийская сборная Казахстана по дзюдо 2024. Фото: Instagram @kaz_judoteam

Нынешние Олимпийские Игры в Париже являются самыми успешными в истории казахстанского дзюдо: во-первых, сборная страны повторила свой количественный рекорд Рио-2016, уже взяв две медали на одной Олимпиаде, во-вторых, одна из них впервые в истории казахстанского дзюдо оказалась золотой.

Свежая публикация по теме:
Казахстанка стала четвертой в первый день турнира по стендовой стрельбе на Олимпиаде-2024

До сих пор "потолком" для наших дзюдоистов было олимпийское серебро – в 2008 году в Пекине его для страны завоевал нынешний генеральный секретарь Федерации дзюдо Казахстана Асхат Житкеев, в 2016-м серебряным призером Игр в Рио стал Елдос Сметов.

Житкеев стал первым казахстанским финалистом Олимпиады в категории до 100 килограммов, следующая Олимпиада в Лондоне прошла для казахстанского дзюдо без наград, а в 2016-м году успех нынешнего генсекретаря национальной федерации повторил Сметов в категории до 60 килограммов. Легенда казахстанского дзюдо выиграл тогда пять схваток – и лишь в финале уступил россиянину Беслану Мудранову, принеся в копилку национальной команды второе олимпийское серебро. Олимпиада в Рио вообще стала для казахстанского дзюдо рекордной, поскольку сборная по этому виду спорта получила тогда две медали в ходе одной Олимпиады – у женщин в весе до 48 килограммов казахстанка Галбадрах Отгонцэцэг стала бронзовой призеркой.

В Токио три года назад (Олимпиада-2020 из пандемии коронавируса де-факто проводилась летом 2021 года) Сметов стал обладателем бронзовой награды в том же весе до 60 килограммов. И вот теперь в Париже уроженец Тараза собрал полный медальный комплект Олимпийских Игр, выиграв золото в том же весовом дивизионе (Сметов несколько лет назад пытался выступать в весовой категории до 66 килограммов, но затем вернулся в "родной" вес). Вслед за первым олимпийским золотом казахстанские дзюдоисты в ходе нынешних XXXIII Летних Олимпийских Игр завоевали и третью в истории отечественного дзюдо олимпийскую бронзу – ее обладателем стал в весовой категории до 66 килограммов 32-летний Гусман Кыргызбаев.

Таким образом, национальная сборная по дзюдо повторила количественный медальный рекорд Рио-2016, при этом улучшив его качество за счет медали высшей пробы Сметова. Более того, на экваторе турнира по дзюдо в олимпийском рейтинге Казахстан впервые в своей истории поднялся на второе место: выше только родоначальники дзюдо из команды Японии с 2 золотыми наградами. А если учесть, что медалей у казахстанской сборной могло бы быть уже три (Абиба Абужакынова в весовой категории до 48 килограммов дошла до "малого" финала и проиграла в схватке за бронзу шведке Таре Бабулфат), то отечественное дзюдо явно переживает период подъема.

В национальной федерации дзюдо связывают нынешние успехи на Олимпиаде как с качественными изменениями в методике подготовки атлетов к главным стартам четырехлетия, так и с увеличением интенсивности участия отечественных атлетов в ежегодных этапах серий Гранд Шлем и Гранд При. Генеральный секретарь Федерации дзюдо Казахстана Асхат Житкеев напомнил, что после избрания в 2022-м президентом федерации дзюдо РК Куанышбека Есекеева одним из первых шагов нынешнего руководства этой структуры стало возвращение в календарь серии Grand Slam казахстанского этапа Qazaqstan barysy. Этот турнир будет проходить в Казахстане до 2026 года включительно, в его обязательную программу входит международный тренировочный лагерь, позволяющий казахстанским дзюдоистам обмениваться опытом с ведущими атлетами мира.

Причем в этом тренировочном лагере, который проводится в Астане уже два года подряд, занимаются не только участники самого Qazaqstan barysy Grand Slam, среди которых немало звезд мирового дзюдо, но и молодые местные дзюдоисты. Помимо этого, в стране развернута сеть других международных и внутренних соревнований, причем для самых разных возрастов: в текущем году международный ежегодный турнир памяти Бекета Махмутова среди юношей и молодежи собрал 700 спортсменов из 10 стран мира, в том числе впервые – из Ирана, Германии и США. Так что казахстанских дзюдоистов сейчас начинают готовить к жесткой конкуренции на международном уровне с молодого возраста, существенно выросла конкуренция и на внутреннем уровне: этим видом спорта в стране занимается около 85 тысяч человек. Которые сейчас активно болеют за своих соотечественников, выступающих на олимпийском татами, и ждут от них новых олимпийских наград.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2142039-kazahstanskie-dzyudoisty-povtorili-svoy-medalnyy-rekord-na-oi-i-vzleteli-v-olimpiyskom-reytinge/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie