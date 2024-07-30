Казахстанские дзюдоисты повторили свой медальный рекорд на ОИ и взлетели в олимпийском рейтинге

Нынешние Олимпийские Игры в Париже являются самыми успешными в истории казахстанского дзюдо: во-первых, сборная страны повторила свой количественный рекорд Рио-2016, уже взяв две медали на одной Олимпиаде, во-вторых, одна из них впервые в истории казахстанского дзюдо оказалась золотой.

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До сих пор "потолком" для наших дзюдоистов было олимпийское серебро – в 2008 году в Пекине его для страны завоевал нынешний генеральный секретарь Федерации дзюдо Казахстана Асхат Житкеев, в 2016-м серебряным призером Игр в Рио стал Елдос Сметов.

Житкеев стал первым казахстанским финалистом Олимпиады в категории до 100 килограммов, следующая Олимпиада в Лондоне прошла для казахстанского дзюдо без наград, а в 2016-м году успех нынешнего генсекретаря национальной федерации повторил Сметов в категории до 60 килограммов. Легенда казахстанского дзюдо выиграл тогда пять схваток – и лишь в финале уступил россиянину Беслану Мудранову, принеся в копилку национальной команды второе олимпийское серебро. Олимпиада в Рио вообще стала для казахстанского дзюдо рекордной, поскольку сборная по этому виду спорта получила тогда две медали в ходе одной Олимпиады – у женщин в весе до 48 килограммов казахстанка Галбадрах Отгонцэцэг стала бронзовой призеркой.

В Токио три года назад (Олимпиада-2020 из пандемии коронавируса де-факто проводилась летом 2021 года) Сметов стал обладателем бронзовой награды в том же весе до 60 килограммов. И вот теперь в Париже уроженец Тараза собрал полный медальный комплект Олимпийских Игр, выиграв золото в том же весовом дивизионе (Сметов несколько лет назад пытался выступать в весовой категории до 66 килограммов, но затем вернулся в "родной" вес). Вслед за первым олимпийским золотом казахстанские дзюдоисты в ходе нынешних XXXIII Летних Олимпийских Игр завоевали и третью в истории отечественного дзюдо олимпийскую бронзу – ее обладателем стал в весовой категории до 66 килограммов 32-летний Гусман Кыргызбаев.

Таким образом, национальная сборная по дзюдо повторила количественный медальный рекорд Рио-2016, при этом улучшив его качество за счет медали высшей пробы Сметова. Более того, на экваторе турнира по дзюдо в олимпийском рейтинге Казахстан впервые в своей истории поднялся на второе место: выше только родоначальники дзюдо из команды Японии с 2 золотыми наградами. А если учесть, что медалей у казахстанской сборной могло бы быть уже три (Абиба Абужакынова в весовой категории до 48 килограммов дошла до "малого" финала и проиграла в схватке за бронзу шведке Таре Бабулфат), то отечественное дзюдо явно переживает период подъема.

В национальной федерации дзюдо связывают нынешние успехи на Олимпиаде как с качественными изменениями в методике подготовки атлетов к главным стартам четырехлетия, так и с увеличением интенсивности участия отечественных атлетов в ежегодных этапах серий Гранд Шлем и Гранд При. Генеральный секретарь Федерации дзюдо Казахстана Асхат Житкеев напомнил, что после избрания в 2022-м президентом федерации дзюдо РК Куанышбека Есекеева одним из первых шагов нынешнего руководства этой структуры стало возвращение в календарь серии Grand Slam казахстанского этапа Qazaqstan barysy. Этот турнир будет проходить в Казахстане до 2026 года включительно, в его обязательную программу входит международный тренировочный лагерь, позволяющий казахстанским дзюдоистам обмениваться опытом с ведущими атлетами мира.

Причем в этом тренировочном лагере, который проводится в Астане уже два года подряд, занимаются не только участники самого Qazaqstan barysy Grand Slam, среди которых немало звезд мирового дзюдо, но и молодые местные дзюдоисты. Помимо этого, в стране развернута сеть других международных и внутренних соревнований, причем для самых разных возрастов: в текущем году международный ежегодный турнир памяти Бекета Махмутова среди юношей и молодежи собрал 700 спортсменов из 10 стран мира, в том числе впервые – из Ирана, Германии и США. Так что казахстанских дзюдоистов сейчас начинают готовить к жесткой конкуренции на международном уровне с молодого возраста, существенно выросла конкуренция и на внутреннем уровне: этим видом спорта в стране занимается около 85 тысяч человек. Которые сейчас активно болеют за своих соотечественников, выступающих на олимпийском татами, и ждут от них новых олимпийских наград.