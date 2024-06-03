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"Постараюсь порадовать свой народ победой": казахстанский боксер высказался об Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы
Мухаммедсабыр Базарбайулы: Пресс-служба НОК РК

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Мухаммедсабыр Базарбайулы прокомментировал свое выступление на турнире в Таиланде, на котором он завоевал олимпийскую лицензию, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Казахстанец провел на турнире шесть поединков в весовой категории до 63,5 килограммов.

"Вместе с моим тренером мы изучили последнего соперника. Он физически сильный. И первый раунд был трудным. Однако затем я нашел свой ритм, свой стиль. На этом турнире я провел шесть боев и пять из них выиграл. На Олимпиаде же пройдут четыре поединка. Что касается встречи в 1/4 финала, где я уступил кубинцу, могу сказать, что победителем является тот, чью руку подняли. До Олимпиады осталось мало времени. Я постараюсь порадовать свой народ победой", - сказал спортсмен. 

Напомним, Базарбайулы в решающем поединке за последнюю лицензию для сборной Казахстана одержал победу над представителем Молдавии Александром Параскива.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2111622-postarayus-poradovat-svoy-narod-pobedoy-kazahstanskiy-bokser-vyskazalsya-ob-olimpiade-2024/

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