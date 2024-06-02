Казахстан завоевал последнюю олимпийскую лицензию в боксе

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Мухамедсабыр Базарбайулы одержал победу в решающем поединке лицензионного турнира в Таиланде, передает корреспондент NUR.KZ.

Базарбайулы в решающем поединке, в весовой категории до 63,5 килограммов одержал победу над представителем Молдавии Александром Параскива. Схватка завершилась со счетом 5:0 в пользу казахстанца. Таким образом, мужская сборная Казахстана будет представлена на Олимпийских играх в Париже во всех весовых категориях.

Отметим, от женской сборной выступят сразу три спортсменки. Сегодня олимпийские лицензии завоевали Назым Кызайбай и Валентина Хальзова.

Полный список обладателей лицензий на ОИ-2024 в боксе:

Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг)

Айбек Оралбай (до 92 кг)

Нурбек Оралбай (до 80 кг)

Асланбек Шымбергенов (до 71 кг)

Мухамедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг)

Махмуд Сабырхан (до 54 кг)

Сакен Бибосынов (до 51 кг)

Валентина Хальзова (75 кг)

Карина Ибрагимова (57 кг)

Назым Кызайбай (до 50 кг)

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