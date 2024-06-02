Казахстан завоевал последнюю олимпийскую лицензию в боксе

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Мухамедсабыр Базарбайулы одержал победу в решающем поединке лицензионного турнира в Таиланде, передает корреспондент NUR.KZ.
Базарбайулы в решающем поединке, в весовой категории до 63,5 килограммов одержал победу над представителем Молдавии Александром Параскива. Схватка завершилась со счетом 5:0 в пользу казахстанца. Таким образом, мужская сборная Казахстана будет представлена на Олимпийских играх в Париже во всех весовых категориях.
Отметим, от женской сборной выступят сразу три спортсменки. Сегодня олимпийские лицензии завоевали Назым Кызайбай и Валентина Хальзова.
Полный список обладателей лицензий на ОИ-2024 в боксе:
- Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг)
- Айбек Оралбай (до 92 кг)
- Нурбек Оралбай (до 80 кг)
- Асланбек Шымбергенов (до 71 кг)
- Мухамедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг)
- Махмуд Сабырхан (до 54 кг)
- Сакен Бибосынов (до 51 кг)
- Валентина Хальзова (75 кг)
- Карина Ибрагимова (57 кг)
- Назым Кызайбай (до 50 кг)
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2110980-kazahstan-zavoeval-poslednyuyu-olimpiyskuyu-licenziyu-v-bokse/