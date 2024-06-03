Олимпиада в Париже: в МИД дали рекомендации казахстанцам, которые хотят поехать во Францию

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров дал совет казахстанцам, которые хотят поехать во Францию на Олимпийские игры, передает NUR.KZ.

"Хотел бы дать рекомендации нашим гражданам, кто поедет на Олимпиаду. Так как это будет огромное скопление людей, естественно, местные власти будут поднимать повышенные меры безопасности. Нужно будет неукоснительно выполнять их требования", - посоветовал Айбек Смадияров.

При этом он советует в первую очередь подумать о своей безопасности и в случае каких-либо форс-мажорных ситуаций немедленно обратиться в посольство Казахстана в Париже.

"Мы им поможем", - заверил официальный представитель МИД РК.

На официальном сайте ОИ говорится, что в 2024 году летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа (некоторые соревнования в командных видах спорта пройдут до церемонии открытия Олимпиады). В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

Отмечается, что впервые в истории летних Олимпийских игр церемония открытия пройдет не на стадионе. Парад спортсменов пройдет по Сене, по которой каждая делегация будет передвигаться на отдельной лодке. Все суда команд будут оборудованы камерами, чтобы зрители, наблюдающие за церемонией по телевизионной или интернет-трансляции, могли увидеть спортсменов вблизи.