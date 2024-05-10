Впервые за 20 лет Казахстан остался без Олимпиады в женской борьбе

Женская сборная Казахстана по вольной борьбе не смогла получить лицензии на Олимпиаду-2024 по итогам отборочного турнира в Стамбуле, передает корреспондент NUR.KZ.
Соревнования в столице Турции были последним шансом выиграть олимпийские путевки. Казахстанки выступили во всех шести весовых категориях, но ни в одной не смогли пробиться дальше 1/8 финала.
Спортсменки могли получить возможность побороться за лицензию через утешительный раунд. В него попали те девушки, которые по ходу турнира уступили кому-либо из двух финалисток в каждой весовой категории.
Однако спортсменки, победившие казахстанок, не вошли в число сильнейших. Таким образом, в утешительном раунде, который пройдет в субботу, не выступит ни одна из представительниц республики.
Впервые с турнира в Афинах-2004 Казахстан не будет представлен в женской борьбе на Олимпиаде. На данный момент в этом виде спорта у национальной команды семь мужских лицензий: четыре — у "классиков", три — у "вольников".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2098613-vpervye-za-20-let-kazahstan-ostalsya-bez-olimpiady-v-zhenskoy-borbe/