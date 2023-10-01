"Никто не побьет такого Канело": Сауль Альварес высказался после победного боя

Мексиканский профи-боксер Сауль "Канело" Альварес успешно провел третью защиту чемпионских титулов против абсолютного чемпиона американца Джермелла Чарло, передает NUR.KZ.

После победы над Чарло единоглассным решением судей, находясь на ринге у Канело спросили о его силе. Мексиканец ответил, что сейчас он находится на пике своей формы.

"Я самый сильный боксер во все времена. Я самый сильный мужчина. Никто не сможет победить такого Канело. Он (Чарло - прим.ред.) очень сильный соперник. Мы готовились к нему почти три месяца. Я очень усердно готовился, потому что я очень сильно люблю бокс. Бокс помог мне стать тем, кем я являюсь сейчас ", - заявил абсолютный чемпион.

Напомним, в супербое между двумя абсолютами победу одержал Канело. Бой мог завершится досрочно в седьмом раунде, когда Альварес отправил американца в нокдаун.

На этом вечере бокса выступили также два казахстанских профи-боксера Абильхан Аманкул и Бек Нурмаганбет.

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