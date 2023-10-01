Абсолютный чемпион: Сауль "Канело" Альварес в третий раз защитил чемпионские пояса

Мексиканский профи-боксер Сауль Канело Альварес победил американца Джермелла Чарло и в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона среднего веса, передает NUR.KZ.
Впервые в истории бокса прошел бой между двумя асболютными чемпионами мира. Канело обладатель четырех поясов во втором среднем весе, а Чарло владеет титулами WBA, WBC, WBO и IBF в первом среднем весе. На кону этого поединка стояли титулы мексиканца, Чарло же поднялся на две весовые категории.
Поединок прошел всю дистанцию - 12 раундов. Бой завершился победой мексиканца единоглассным решением судей. В 7-м раунде Канело отправил Чарло в нокдаун, судья начал отсчет, но американец быстро пришел в себя.
Таким образом, у Канело теперь 60 побед из которых 39 нокаутом. В активе Джермелла Чарло же два поражения при 35 победах и одной ничьей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2038943-absolyutnyy-chempion-saul-kanelo-alvares-v-tretiy-raz-zaschitil-chempionskie-poyasa/