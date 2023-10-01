Бек Нурмаганбет нокаутировал соперника в андеркарде Канело

Казахстанский непобежденный профессиональный боксер Бек Нурмаганбет победил техническим нокаутом соперника на вечере бокса в Лас-Вегасе. передает NUR.KZ.
Бой Нурмаганбета также как и у Аманкула проходил на T-Mobile Arena в андеркаде супербоя "Канело - Чарло". Соперником казахстанца был нигериец Абимбола Осундаиро.
Поединок в суперсреднем весе был запланирован на шесть раундов, но не продлился всю дистанцию. Нурмаганбет одержал уверенную победу техническим нокаутом в третьем раунде.
Таким образом, рекорд Бека Нурмаганбета в профессиональном боксе теперь - 11 побед, 9 из которых нокаутом.
Напомним, другой казахстанский боксер на этом же вечере бокса Абильхан Аманкул завершил бой вничью.
А в главном событии вечера Сауль "Канело" Альварес одержал победу единоглассным решением судей над американцем Джермеллом Чарло.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2038951-bek-nurmaganbet-nokautiroval-sopernika-v-anderkarde-kanelo/