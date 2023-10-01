Удар, который чуть не решил исход боя "Канело-Чарло" (видео)

Аболютный чемпион мира в первом среднем весе Сауль "Канело" Альварес в бою против американца Джермелла Чарло в седьмом раунде отправил соперника в мощный нокдаун, передает NUR.KZ.

Бой двух "абсолютов" проходил в весе Канело, поэтому мекиканцу необходимо было защитить свои чемпионские пояса. Поединок был рассчитан на 12 раундов. На протяжении всего противостоянии Альварес проводил мощные выпады и наносил точные удары против Чарло. В седьмом раунде один такой удар пошатнул соперника. Рефери начал отсчитывать, но американский боксер смог быстро подняться.

Бой все же завершился победой единоглассным решением судей Канело, который в третий разу успешно проводит защиту своих чемпионских поясов.

Две предыдущие защиты звания абсолютного чемпиона для мексиканца завершились решением: в сентябре 2022 года победил Геннадия Головкина, через восемь месяцев британца Джо Райдера.

Напомним, в андеркарде Канело выступили также два казахстанца - Абильхан Аманкул и Бек Нурмаганбет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.