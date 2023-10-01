Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Удар, который чуть не решил исход боя "Канело-Чарло" (видео)

Опубликовано:

Сауль "Канело" Альварес
Сауль "Канело" Альварес. Фото: instagram.com/daznboxing

Аболютный чемпион мира в первом среднем весе Сауль "Канело" Альварес в бою против американца Джермелла Чарло в седьмом раунде отправил соперника в мощный нокдаун, передает NUR.KZ.

Бой двух "абсолютов" проходил в весе Канело, поэтому мекиканцу необходимо было защитить свои чемпионские пояса. Поединок был рассчитан на 12 раундов. На протяжении всего противостоянии Альварес проводил мощные выпады и наносил точные удары против Чарло. В седьмом раунде один такой удар пошатнул соперника. Рефери начал отсчитывать, но американский боксер смог быстро подняться.

Бой все же завершился победой единоглассным решением судей Канело, который в третий разу успешно проводит защиту своих чемпионских поясов.

Две предыдущие защиты звания абсолютного чемпиона для мексиканца завершились решением: в сентябре 2022 года победил Геннадия Головкина, через восемь месяцев британца Джо Райдера.

Напомним, в андеркарде Канело выступили также два казахстанца - Абильхан Аманкул и Бек Нурмаганбет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2038953-udar-kotoryy-chut-ne-reshil-ishod-boya-kanelo-charlo-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.