Абильхан Аманкул не смог победить на вечере бокса в США

Казахстанский профи-боксер, выступающий в средней весовой категории, Абильхан Аманкул провел бой в андеркаде вечера бокса "Канело-Чарло", передает NUR.KZ.

Поединок казахстанца проходил в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Соперником Аманкула был американский боксер Джошон Джеймс.

Этот поединок в среднем весе был рассчитан на шесть раундов и завершился вничью. Один из рефери отдал победу казахстанцу 39-37, но другие судьи посчитали иначе -дважды 38-38.

Таким образом, Абильхан Аманкул впервые не смог одержать победу на профессиональном ринге. Предыдущие бои 26-летний казахстанский боксер выигрывал нокаутом. Для Аманкула это был третий поединок в США.

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