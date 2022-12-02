Боксер Айдос Ербосынулы опубликовал первое фото после выхода из комы

Айдос Ербосынулы. Фото: Suleimen Promotions

Выступающий во втором среднем весе казахстанский боксер-профессионал Айдос Ербосынулы опубликовал первое фото у себя в социальных сетях после выхода из комы, передает NUR.KZ.

Казахстанский боксер выложил снимок в Instagram Stories, подписав его: "Альхамдулиллах".

Instagram stories Айдоса Ербосынулы. Фото: instagram.com/yerbossynuly_aidos/

Ранее Айдос поблагодарил казахстанцев за поддержку и рассказал об улучшении состояния здоровья.

Напомним, что 6 сентября в Миннеаполисе (США) Айдос Ербосынулы проиграл нокаутом кубинцу Давиду Моррелю. После поединка казахстанского боксера госпитализировали в больницу, где он был введен в кому и прооперирован.

Вскоре представители команды заявили, что Айдоса вывели из комы и его состояние улучшилось.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1999896-bokser-aydos-erbosynuly-opublikoval-pervoe-foto-posle-vyhoda-iz-komy/