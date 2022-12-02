Боксер Айдос Ербосынулы опубликовал первое фото после выхода из комы

Выступающий во втором среднем весе казахстанский боксер-профессионал Айдос Ербосынулы опубликовал первое фото у себя в социальных сетях после выхода из комы, передает NUR.KZ.
Казахстанский боксер выложил снимок в Instagram Stories, подписав его: "Альхамдулиллах".
Ранее Айдос поблагодарил казахстанцев за поддержку и рассказал об улучшении состояния здоровья.
Напомним, что 6 сентября в Миннеаполисе (США) Айдос Ербосынулы проиграл нокаутом кубинцу Давиду Моррелю. После поединка казахстанского боксера госпитализировали в больницу, где он был введен в кому и прооперирован.
Вскоре представители команды заявили, что Айдоса вывели из комы и его состояние улучшилось.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Врывайтесь в Чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге! Вас ждут квартиры, наличные, новейшие гаджеты и крутые бонусы еженедельно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1999896-bokser-aydos-erbosynuly-opublikoval-pervoe-foto-posle-vyhoda-iz-komy/