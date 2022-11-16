Боксера Айдоса Ербосынулы после операции перевели в обычную палату

Айдос Ербосынулы. Фото: instagram.com/suleimen_promotions_official/

Промоутерская компания Suleimen Promotions, представляющая Айдоса Ербосынулы, сделала официальное заявление о состоянии боксера после операции, передает NUR.KZ.

Актуальная информация относительно здоровья боксера появилась на официальной странице компании в Instagram.

"Приятные новости. Наш герой, боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы после операции был переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату. По словам представителя компании в США, его здоровье значительно улучшилось. Боксер все еще будет находиться под контролем врачей. Давайте поддержим нашего героя",- говорится в сообщении.

Напомним, после нокаута в бою против кубинца Давида Моррела Айдос был госпитализирован в тяжелом состоянии. В СМИ появилась информация о введении Ербосынулы в медикаментозную кому для лечения субдуральной гематомы.

После этого компания Suleimen Promotions озвучила, что угрозы для жизни спортсмена нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1997436-boksera-aydosa-erbosynuly-posle-operatsii-pereveli-v-obychnuyu-palatu/