Айдос Ербосынулы досрочно проиграл в бою за титул (видео)

Айдос Ербосынулы. Фото: Suleimen Promotions

Профи-боксер из Казахстана Айдос Ербосынулы потерпел поражение в бою за титул WBA World в суперсреднем весе, который состоялся сегодня, 6 ноября, в Миннеаполисе (США), передает NUR.KZ.

Он выступил в качестве претендента на пояс, которым владеет кубинец Давид Моррел.

Бой продлился практически всю дистанцию. Преимуществом владел обладатель титула. Моррел использовал комбинации, жестко пробивал по корпусу в стартовом отрезке встречи.

Его хорошая работа в защите не позволяла Еросынулы донести удары до цели. Однако во второй половине боя казахстанец все-таки имел несколько ярких моментов. Правда сил на завершение атак не осталось.

В 12 раунде Айдос побывал в нокдауне, а затем кубинец вновь "срубил" Ербосынулы - досрочная победа Моррела.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1995912-aydos-erbosynuly-dosrochno-proigral-v-boyu-za-titul-video/