СМИ: Айдос Ербосынулы госпитализирован в тяжелом состоянии после поражения нокаутом

Казахстанский боксер-профессионал Айдос Ербосынулы был введен в искусственную кому после тяжелого поражения нокаутом в бою против кубинца Давида Моррела, передает NUR.KZ со ссылкой на boxeoplus.com.
Издание сообщает, что боксера госпитализировали сразу же после боя. Спортивный комплекс он покинул на носилках. Врачи ввели Ербосынулы в медикаментозную кому для лечения субдуральной гематомы (кровоизлияние в мозг).
Данную информацию подтвердил известный инсайдер Дэн Рафаэль.
"Айдос Ербосынулы в коме после поражения нокаутом в 12-м раунде от Давида Моррела",- написал Рафаэль в своем Твиттере.
Медицинский центр состояние казахстанца никак не прокомментировал. Команда Айдоса также обошлась пока без официальных заявлений.
Известно, что боксер Давид Моррел нанес визит в клинику округа Хеннепин, в которой находится Ербосынулы.
Напомним, казахстанский боксер уступил Моррелу нокаутом в 12 раунде. До этого он побывал в нокдауне.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1996005-smi-aydos-erbosynuly-gospitalizirovan-v-tyazhelom-sostoyanii-posle-porazheniya-nokautom/