СМИ: Айдос Ербосынулы госпитализирован в тяжелом состоянии после поражения нокаутом

Айдос Ербосынулы. Фото: официальная группа Айдоса Ербосынулы во ВКонтакте

Казахстанский боксер-профессионал Айдос Ербосынулы был введен в искусственную кому после тяжелого поражения нокаутом в бою против кубинца Давида Моррела, передает NUR.KZ со ссылкой на boxeoplus.com.

Издание сообщает, что боксера госпитализировали сразу же после боя. Спортивный комплекс он покинул на носилках. Врачи ввели Ербосынулы в медикаментозную кому для лечения субдуральной гематомы (кровоизлияние в мозг).

Данную информацию подтвердил известный инсайдер Дэн Рафаэль.

"Айдос Ербосынулы в коме после поражения нокаутом в 12-м раунде от Давида Моррела",- написал Рафаэль в своем Твиттере.

Медицинский центр состояние казахстанца никак не прокомментировал. Команда Айдоса также обошлась пока без официальных заявлений.

Известно, что боксер Давид Моррел нанес визит в клинику округа Хеннепин, в которой находится Ербосынулы.

Напомним, казахстанский боксер уступил Моррелу нокаутом в 12 раунде. До этого он побывал в нокдауне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1996005-smi-aydos-erbosynuly-gospitalizirovan-v-tyazhelom-sostoyanii-posle-porazheniya-nokautom/