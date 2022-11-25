"Спасибо всем за поддержку": Айдос Ербосынулы обратился к казахстанцам после выхода из комы

Айдос Ербосынулы. Фото: Suleimen Promotions

Казахстанский боксер-профессионал Айдос Ербосынулы рассказал о своем состоянии после тяжелой травмы в поединке с кубинцем Давидом Моррелем, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал Suleimen Promotions.

Айдос заявил, что сейчас чувствует себя лучше и поблагодарил соотечественников за поддержку.

"Доброго дня, народ Казахстана! Как ваши дела? Хвала Всевышнему, мне с каждым днем становится лучше. К сожалению, в последнем бою я получил тяжелую травму. Надо понимать, что я занимаюсь непростым видом спорта, и такое случается. Спасибо всем тем, кто искренне поддерживал и переживал за меня", - сказал Ербосынулы.

Напомним, что в последнем бою Айдос Ербосынулы проиграл нокаутом Давиду Моррелю. После поединка казахстанского боксера госпитализировали в больницу, где он был введен в кому и прооперирован.

Вскоре представители команды заявили, что Айдоса вывели из комы и его состояние улучшилось.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1999009-spasibo-vsem-za-podderzhku-aydos-erbosynuly-obratilsya-k-kazahstantsam-posle-vyhoda-iz-komy/