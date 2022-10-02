Андре Уорд: Головкин вышел на третий бой с "Канело" ради чека

Андре Уорд. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд раскритиковал третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает NUR.KZ со ссылкой на ESPN.

По словам американского боксера, "Канело" должен был нокаутировать эту версию Головкина.

"Канело" должен был нокаутировать эту версию Головкина. Если он считает себя величайшим, то должен был использовать свое преимущество. Тем более, его соперник вышел ради чека.

Я был немного удивлен выступлением "Канело" в трилогии. Я думал, он сделает больше для победы. Многие теперь убедились, что Головкин постарел. Последние два-три года он уже был старым. У него мексиканский стиль и это оправдывает то, что он пропускает слишком много ударов", - заявил Уорд.

Напомним, что третий бой между Головкиным и Альваресом завершился в пользу мексиканского боксера. По итогам 12 раундов "Канело" одержал победу единогласным решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1990690-andre-uord-golovkin-vyshel-na-tretiy-boy-s-kanelo-radi-cheka/