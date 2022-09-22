Гильберто Рамирес: Головкину стоит задуматься о завершении карьеры

Гильберто Рамирес. Фото: Tom Hogan/Golden Boy Promotions via Getty Images

Непобежденный мексиканский боксер-полутяжеловес Гильберто Рамирес высказался о поединке Геннадия Головкина против Сауля Альвареса, сообщает NUR.KZ со ссылкой на FightHubTV.

По словам Гильберто, Головкин не пытался победить "Канело" в третьем бою. Также мексиканец посоветовал Геннадию завершить карьеру.

"Я думаю, "Канело" стал лучше со времен их второго боя. Головкин не пытался победить в трилогии. Он просто хотел выжить в этом поединке. Я не считаю, что дело в его возрасте. Геннадий заботится о себе, он не выбрасывал ударов, чтобы победить.

Головкину следует задуматься о завершении карьеры. Я не знаю, как он себя чувствует. Возможно, он вернется в средний вес, либо проведет еще один бой во втором среднем дивизионе. Люди хотят видеть его поединки против таких ребят, как Чарло и Мунгия", - заявил Рамирес.

Напомним, что третий бой между "Канело" и Головкиным завершился в пользу мексиканского боксера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1989184-gilberto-ramires-golovkinu-stoit-zadumatsya-o-zavershenii-karery/