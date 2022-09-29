Гвоздик о победе "Канело" над Головкиным: Он все сделал чисто

Александр Гвоздик. Фото: Daniel Kucin Jr./Icon Sportswire via Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик прокомментировал победу Сауля Альвареса над Геннадием Головкиным, сообщает NUR.KZ со ссылкой на ESNEWS.

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По словам украинского боксера, в третьем бою "Канело" отбоксировал чисто, без какого-либо риска.

"Это был хороший поединок. Сауль Альварес все сделал чисто, без какого-либо риска. Возможно, многие хотели увидеть больше драки, но боксеры отработали грамотно. В этом плане особенно преуспел "Канело", - заявил Гвоздик.

Напомним, что третий поединок между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным завершился в пользу мексиканского боксера. По итогам 12 раундов "Канело" одержал победу единогласным решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1990312-gvozdik-o-pobede-kanelo-nad-golovkinym-on-vse-sdelal-chisto/