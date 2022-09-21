"Фанатам понравится этот бой": Джейкобс предложил Головкину провести реванш

Дэниел Джейкобс. Фото: Alex Davidson/Getty Images

Бывший чемпион мира в среднем весе американец Дэниел Джейкобс предложил казахстанцу Геннадию Головкину провести с ним матч-реванш, сообщает NUR.KZ со ссылкой на DAZN Boxing.

По словам американского боксера, Головкин хочет завершить карьеру на своих условиях.

"Боксерам порой бывает трудно пойти на такой шаг (завершить карьеру). Иногда им нужен человек, который скажет, что это конец и даст дополнительный толчок.

Поэтому я понимаю Головкина, который желает завершить карьеру так, как он этого хочет. Я бы предложил ему провести реванш со мной.

В свое время мы провели хороший поединок. Я думаю, фанатам понравится этот бой. Безусловно, я все еще могу выступать в среднем и во втором среднем дивизионах", - заявил Джейкобс.

Напомним, что в первый поединок между Головкиным и Джейкобсом завершился в пользу казахстанского боксера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988938-fanatam-ponravitsya-etot-boy-dzheykobs-predlozhil-golovkinu-provesti-revansh/