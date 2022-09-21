Абель Санчес: Головкин образца первого боя c "Канело" уничтожил бы его в трилогии

Абель Санчес. Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Бывший тренер Геннадия Головкина Абель Санчес считает, что казахстанскому боксеру не стоило менять стиль в третьем бою против Сауля Альвареса, сообщает NUR.KZ со ссылкой на FightHubTV.

По словам американского специалиста, Головкин образца первого поединка с "Канело" уничтожил бы его в третьем бою.

"Альварес выиграл минимум девять раундов. В этом бою мы увидели не того Геннадия, которого привыкли видеть. Болельщики не хотели видеть Флойда Мейвезера в казахском теле. Они ждали мексиканский стиль от Головкина. Войну на ринге.

Начиная с девятого раунда Головкин начал прессинговать, но к тому времени "Канело" уже знал, что побеждает по раундам. Геннадий образца первого поединка с Альваресом уничтожил бы его в третьем бою.

"Канело" делает в ринге одно и тоже. Там нет никакого улучшения. Он не меняется. Если бы Головкин включился с первого раунда, то бой получился бы совершенно другим", - заявил Санчес.

Напомним, что в третьем бою Геннадий Головкин проиграл единогласным решением судей Саулю Альваресу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988934-abel-sanches-golovkin-obraztsa-pervogo-boya-c-kanelo-unichtozhil-by-ego-v-trilogii/