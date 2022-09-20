Сауль Альварес пропустит минимум полгода из-за травмы руки

Сауль Альварес. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес заявил, что может пропустить целый год из-за травмы левой руки, сообщает NUR.KZ со ссылкой на RingTV.com.

По словам "Канело", ему необходимо сделать операцию на левом запястье.

"Я не буду спешить. Моему телу нужен отдых. В прошлом году я провел четыре боя за 11 месяцев. Поэтому мне нужно взять паузу. Торопиться не буду. Возможно, вернусь в мае или сентябре следующего года. Пока не знаю", - заявил Сауль.

Альварес признался, что в бою с Головкиным у него болела левая рука.

"Эти проблемы у меня начались после боя с Калебом Плантом. Однако я сказал, что все нормально, продолжаем двигаться дальше. Затем начались тренировки и там были сплошные проблемы. Мне нужно сделать операцию", - заключил мексиканский боксер.

Напомним, что в третьем бою "Канело" победил Геннадия Головкина единогласным решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988732-saul-alvares-propustit-minimum-polgoda-iz-za-travmy-ruki/