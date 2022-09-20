Абель Санчес: Третий бой "Канело" - Головкин был похож на обычный спарринг

Абель Санчес и Геннадий Головкин. Фото: Ethan Miller / Staff / Getty Images

Бывший тренер Геннадия Головкина Абель Санчес прокомментировал третий бой казахстанского боксера с мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает NUR.KZ со ссылкой на FightHubTV.

По словам американского специалиста, третий бой был похож на обычный спарринг. Абель считает, что Головкин плохо отработал в этом поединке.

"Сейчас многие говорят: "Один боец не хотел драться (Головкин), а другой был рад этому (Альварес)". Они провели 24 раунда и хорошо знали друг друга. Бой был похож на обычный спарринг. Никто не хотел брать на себя ответственность.

Головкин не доработал в этом поединке. Ему нужно было больше доказывать, чем Альваресу. Сауль сейчас в таком положении, что даже проиграв, он ничего не потеряет, как это было в бою с Биволом. Финансово так точно.

Мне показалось, что у Головкина не было сил сделать то, что он сделал в первых двух боях. У него не было авторитета в ринге. Он не контролировал поединок", - заявил Санчес.

Напомним, что третий поединок между боксерами завершился в пользу Сауля Альвареса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988728-abel-sanches-tretiy-boy-kanelo-golovkin-byl-pohozh-na-obychnyy-sparring/