"Канело" о трилогии с Головкиным: Ближе к концу боя я начал уставать

Сауль Альварес. Фото: Denis Poroy/Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес объяснил причину своей усталости в конце третьего боя с Геннадием Головкиным, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

По словам "Канело", в конце поединка с Головкиным он начал уставать из-за того, что не проделал взрывную работу в тренировочном лагере.

"Ближе к концу боя я начал уставать. Это произошло из-за того, что я не мог делать взрывную работу в зале. Несмотря на это, я доволен своим выступлением.

Я чувствовал, что Головкин не бил справа. Вероятно, он думал, что я буду его контратаковать. Возможно, поэтому он бил только левой рукой. Я просто сделал свою работу. По нему тоже было тяжело попасть, потому что он хорошо защищался", - заявил Альварес.

Напомним, что в третьем бою Сауль Альварес победил Геннадия Головкина единогласным решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988725-kanelo-o-trilogii-s-golovkinym-blizhe-k-kontsu-boya-ya-nachal-ustavat/