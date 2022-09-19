"Он может победить любого": Альварес выразил уважение Головкину после боя

Сауль Альварес. Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес прокомментировал свою победу над казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал Matchroom Boxing.

Мексиканский боксер поблагодарил Головкина за третий бой и признался, что тот может победить любого.

"Чувствую себя отлично. Я счастлив. Сделал все, что мог. Головкин - замечательный боец. Он сильный и умный. Я знал, что этот бой будет хорошим. Мы устроили три хороших поединка для зрителей. Я рад, что разделил с ним ринг.

Я ощущал свои скорость и мощь. Я думаю, что проделал очень хорошую работу, особенно в первых восьми раундах. Затем он прибавил в поздних раундах, но я тоже. Так что я доволен тем, что сделал на ринге.

Я уважаю Головкина. Он отличный боец. Я поблагодарил его за бой. Рад, что мы подарили фанатам три действительно хороших поединка. Головкин - топовый боксер. Он может победить любого", - заявил Альварес.

Напомним, что вчера в Лас-Вегасе (США) Сауль Альварес единогласным решением судей победил Геннадия Головкина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988536-on-mozhet-pobedit-lyubogo-alvares-vyrazil-uvazhenie-golovkinu-posle-boya/