"Увидел его ленивым и слабым": Роберто Дюран порекомендовал Головкину завершить карьеру

Роберто Дюран. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Легендарный панамский боксер Роберто Дюран высказался о трилогии между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает NUR.KZ со ссылкой на FightHubTV.

Роберто считает, что в третьем бою Головкин плохо соображал и порекомендовал ему завершить карьеру.

"Я думал, что "Канело" будет оказывать больше давления, чтобы нокаутировать своего соперника. Головкин год не боксировал. Но даже при этом Альварес не оказывал на него давления.

Головкин должен уйти сейчас. Он проиграл "Канело". GGG уже не тот, что раньше. Я увидел его ленивым и слабым. Его разум не помог ему. Он плохо соображал. В боксе же надо много думать", - заявил Дюран.

Напомним, что вчера в Лас-Вегасе (США) Геннадий Головкин проиграл решением судей Саулю Альваресу.

Текстовую трансляцию этого боя мы вели в нашем Telegram-канале @sportnurkz. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе новостей спорта.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988510-uvidel-ego-lenivym-i-slabym-roberto-dyuran-porekomendoval-golovkinu-zavershit-kareru/