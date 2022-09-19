"Бой ожиданий не оправдал": Григорий Дрозд высказался о трилогии "Канело" - Головкин

Григорий Дрозд. Фото: VASILY MAXIMOV/AFP via Getty Images

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе россиянин Григорий Дрозд прокомментировал победу мексиканца Сауля Альвареса над казахстанцем Геннадием Головкиным, пишет Чемпионат.

По словам российского боксера, его разочаровал третий поединок между "Канело" и Головкиным.

"Бой ожиданий не оправдал. Я думал, что Геннадий и Альварес будут больше доказывать. Поединок шел в невысоком темпе, оказался очень спокойным с точки зрения рисковых моментов. Их практически не было.

Казалось, что ребята боксируют без желания. Не было ни зарубы, ни обмена. Это меня немножко смутило, учитывая заявления и настрой. По крайней мере, у Альвареса он точно должен был быть очень высоким. Да, скучноватый бой на эпизоды получился, прямо скажем", - заявил Дрозд.

Напомним, что вчера в Лас-Вегасе (США) Геннадий Головкин потерпел поражение от Сауля Альвареса единогласным решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988501-boy-ozhidaniy-ne-opravdal-grigoriy-drozd-vyskazalsya-o-trilogii-kanelo-golovkin/