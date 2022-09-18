Головкин превзошел "Канело" по количеству выброшенных ударов

Бой Геннадий Головкин - Сауль Альварес. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Опубликована статистика ударов третьего поединка между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, который состоялся в Лас-Вегасе (США), передает NUR.KZ.

Согласно данным, Головкин выбросил больше ударов, чем Канело - 521 против 487. Однако мексиканец оказался точнее. Альварес попал в цель 130 раз, а GGG - 120.

При этом казахстанец лидирует по количеству джебов - 74:45.

Статистика ударов поединка Головкин - Альварес. Фото: boxingscene.com

Напомним, третий поединок GGG против "Канело" состоялся сегодня, 18 сентября. Боксеры на ринге провели все 12 запланированных раундов. Альварес одержал победу единогласным решением судей, сохранив титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988368-golovkin-prevzoshel-kanelo-po-kolichestvu-vybroshennyh-udarov/