Ломаченко о бое Головкин - Канело: Показалось, что у Геннадия проблемы со здоровьем

Василий Ломаченко. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Двукратный олимпийский чемпион по боксу украинец Василий Ломаченко прокомментировал итог третьего боя между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал Little Giant Boxing.

Украинский боксер считает, что у Головкина были проблемы с правой рукой в бою с Канело.

"Это был интересный и исторический бой. Мне показалось, что у Головкина были проблемы со здоровьем. Потому что на протяжении всего боя он работал только левой рукой.

Ждал ли я большего от Геннадия? Не знаю. Это бокс. Ты можешь строить одну стратегию, но по ходу поединка все меняется.

Реванш между Канело и Биволом будет интересным. Я думаю, Альваресу этот бой необходим", - заявил Ломаченко.

Напомним, что трилогия Канело - Головкин завершилась в пользу мексиканского боксера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988364-vasiliy-lomachenko-o-boe-golovkin-kanelo-pokazalos-chto-u-gennadiya-problemy-so-zdorovem/