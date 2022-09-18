Головкин - Канело III: появилось фото судейских записок

Геннадий Головкин и Сауль Альварес. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Мексиканец Сауль Альварес одержал победу единогласным решением судей над казахстанцем Геннадием Головкиным в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе (Невада, США), передает NUR.KZ.

После поединка стали доступны судейские записки. Все трое судей отдали предпочтение Альваресу - 116:112; 115:113; 115:113.

Судейские записки боя Головкин - Альварес. Фото: bloodyelbow.com

Напомним, третий поединок GGG против "Канело" состоялся сегодня, 18 сентября. Альварес одержал победу единогласным решением судей, сохранив титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988360-golovkin-kanelo-iii-poyavilos-foto-sudeyskih-zapisok/