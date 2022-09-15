Головкин - о поведении Канело: Надо вести себя более достойно

Геннадий Головкин. Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин раскритиковал поведение мексиканца Сауля Альвареса в преддверии трилогии, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Compas One The Beat.

Ранее Сауль Альварес заявил, что собирается нокаутировать Головкина в предстоящем бою.

"Смешно не то, что говорит Канело, а то, как он себя ведет. Когда ты действительно большой спортсмен, должен вести себя более достойно. Тем более в нашем виде спорта.

Все эти слова, что он говорит: "Завершу ему карьеру, нокаутирую его"... Он просто пытается набить себе экстрабонус. Это даже не смешно, а подло", - заявил казахстанский боксер.

Напомним, что трилогия Геннадий Головкин - Сауль Альварес состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (рано утром 18 сентября по времени Нур-Султана).

Редакция NUR.KZ совместно с компанией Parimatch решили подготовить тест в преддверии боксерского поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988035-golovkin-o-povedenii-kanelo-nado-vesti-sebya-bolee-dostoyno/