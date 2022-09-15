Канело: Головкин по-прежнему отличный боец

Сауль Альварес. Фото: Gettty Images/ Al Bello / Staff

Мексиканец Сауль Альварес в преддверии третьего боя с Геннадием Головкиным оценил последний поединок казахстанца против японца Риоты Мураты, передает Boxingscene.com.

"Головкин проделал действительно хорошую работу. Он все такой же боксер. Именной прежний GGG, не старый. Он сильный. Принимает удары. И сильно бьет. Так что да, он по-прежнему отличный боец.

Я думаю, что он в бою с Муратой он принимал много ударов, что японец не бьет так сильно",- сказал Альварес.

Напомним, что третий поединок между Головкиным и Канело состоится 17 сентября (утром 18-го по времени Нур-Султана) в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1987895-kanelo-golovkin-po-prezhnemu-otlichnyy-boets/