Головкин-Канело III: во сколько и где смотреть суперпоединок

Геннадий Головкин и Сауль Альварес. Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Утром 18 сентября казахстанец Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес проведут третий поединок, который пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (Невада, США), передает NUR.KZ.

Большой вечер бокса в Казахстане покажут в прямом эфире. Трансляция будет доступна для зрителей на телеканалах Qazsport и Qazaqstan.

Она начнется в 05:00 по времени Нур-Султана. Поединки основного карда стартуют в 06:00. В нем также будет драться Али Ахмедов. Он сразится с американцем Габриэлем Росадо.

Головкин и Канело выйдут на ринг ориентировочно в 08:00.

Также на портале NUR.KZ будет доступна текстовая трансляция в онлайн-режиме.

Напомним, Головкин и Альварес дважды выявляли сильнейшего в очных встречах. В 2017 году поединок завершился вничью. Через год решением судей победу праздновал Канело.

На кону третьего боя будут стоять титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе.

Редакция NUR.KZ совместно с компанией Parimatch решили подготовить тест в преддверии боксерского поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1987920-golovkin-kanelo-iii-vo-skolko-i-gde-smotret-superpoedinok/