Канело о бое с Головкиным: Моя цель нокаутировать его

Сауль Альварес. Фото: Gettty Images/ Handout / Handout

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес поделился планом на третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает NUR.KZ со ссылкой на FightHype.com.

По словам мексиканского боксера, на этот раз он постарается выиграть у Головкина досрочно.

"Моя цель в этом бою - это нокаутировать Головкина. Но если не удастся это сделать, ничего страшного, я готов биться все 12 раундов.

Я сфокусирован на том, чтобы не допустить прежних ошибок. Чувствую себя хорошо. Считаю, что второй средний вес - это мой дивизион.

Головкин тот же опасный боец, он проделал хорошую работу. У него сильный удар, он хорошо держит удары.

Не знаю, как он себя будет чувствовать во втором среднем весе. Когда я переходил из среднего во второй средний, то у меня не было проблем", - заявил Альварес.

Напомним, что трилогия Канело - Головкин состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США). Бой пройдет в рамках второго среднего веса (до 76 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1987811-kanelo-o-boe-s-golovkinym-moya-tsel-nokautirovat-ego/