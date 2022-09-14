GGG и Канело встретились перед третьим боем в Лас-Вегасе и провели дуэль взглядов (видео)

Геннадий Головкин и Сауль Альварес. Фото: instagram.com/gggboxing

Казахстанский боксер Геннадий Головки и месиканец Сауль Альварес дали официальный старт неделе боя в Лас-Вегасе. Совместные фотографии появились в Instagram-аккаунте GGG.

Боксеры провели первую дуэль взглядов в рамках недели боя.

До своего боя Канело и Головкин еще проведут пресс-конференцию для журналистов и пройдут стандартную процедуру взвешивания.

Отметим, что боксеры встречались лицом к лицу в июне этого года. Тогда они также провели дуэль взглядов перед предстоящей трилогией и дали пресс-конференцию.

Долгожданный поединок состоится в воскресенье, 18 сентября, утром в Лас-Вегасе, штате Невада. GGG и Канело сразятся за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76 кг).

Ранее они дважды встречались между собой. Если в первом поединке была зафиксирована ничья, то во втором победу решением судей одержал мексиканский боксер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1987624-ggg-i-kanelo-vstretilis-pered-tretim-boem-v-las-vegase-i-proveli-duel-vzglyadov-video/