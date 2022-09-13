Джонатон Бэнкс: Хочу, чтобы Головкин победил нокаутом

Геннадий Головкин и Джонатон Бэнкс. Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина Джонатон Бэнкс назвал некоторые установки на предстоящий поединок GGG с мексиканцем Саулем Альваресом, передает Boxingscene.com.

"Знаете, я бы хотел, чтобы Головкин мог продемонстрировать не только один навык. Он знает, что у него есть ударная мощь. Но я хочу, чтобы люди увидели его движения, атаку, скорость.

Он же универсальный боксер. И я пытаюсь пробудить в нем все его возможности. На любительском ринге он буквально кружил вокруг своих соперников. То же самое он сделал и в первом поединке против Канело - Геннадий боксировал.

Конечно, я хочу, чтобы Головкин победил нокаутом, 100 процентов. Но при этом не собираюсь следовать тактике, когда только нокаут будет являться ключом к успеху. Нельзя побеждать, когда отступаешь назад. Я так Головкину и сказал.

Так что хочу, чтобы поединок проходил в центре ринга. Посмотрим, что из этого выйдет",- сказал Бэнкс.

Напомним, что третий поединок между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1987469-dzhonaton-benks-hochu-chtoby-golovkin-pobedil-nokautom/