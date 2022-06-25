Головкин и Канело провели дуэль взглядов перед трилогией (видео)

Сауль Альварес и Геннадий Головкин. Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Чемпион мира по версиям IBF и WBA казахстанец Геннадий Головкин и мексиканский боксер Сауль Альварес встретились лицом к лицу перед третьим очным поединком, передает NUR.KZ.

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В Лос-Анджелесе боксеры дали пресс-конференцию, где провели дуэль взглядов.

Напомним, что трилогия Канело - Головкин состоится 17 сентября на T-Mobile арене в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

К слову, стердаун получился довольно напряженным. Канело и Головкин долго смотрели друг на друга и не хотели отводить глаза.

"Ничего личного, для меня это просто спорт", - написал позже Головкин на своей странице в Instagram.

Добавим, что Головкин и Канело дважды встречались между собой. Если в первом бою была зафиксирована ничья, то во втором решением судей победил мексиканский боксер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1975664-golovkin-i-kanelo-proveli-duel-vzglyadov-pered-trilogiey/