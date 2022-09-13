Геннадий Головкин: Я - самый избегаемый боксер в среднем весе

Геннадий Головкин. Фото: John Gurzinski/AFP via Getty Images

Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин вспомнил свои успехи в среднем дивизионе (до 72 кг), сообщает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал Yahoo!Sports.

По словам 40-летнего казахстанского боксера, ему нравится выступать в средней весовой категории (до 72 кг).

"Я доволен тем, что на протяжении долгого времени выступаю в среднем весе. Я действующий чемпион в этом дивизионе. Мне нравится эта весовая категория.

В этом дивизионе я добился больших высот. Вошел в книгу рекордов Гиннеса благодаря самому большому проценту нокаутов. Провел рекордное количество защит титула. Я - самый избегаемый боксер в этом весе.

Так что да, я горжусь своими достижениями в среднем весе. Надеюсь, и мои дети тоже ими будут гордиться", - заявил Головкин.

Отметим, что всю профессиональную карьеру Головкин дерется в среднем весе. Правда следующий бой Геннадий проведет во втором среднем весе (до 76 кг) против мексиканца Сауля Альвареса 17 сентября в Лас-Вегасе (США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1987585-gennadiy-golovkin-ya-samyy-izbegaemyy-bokser-v-srednem-vese/