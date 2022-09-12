Геннадий Головкин прилетел в Лас-Вегас на бой с Канело (фото)

Геннадий Головкин. Фото: instagram.com/gggboxing

Казахстанский боксер Геннадий Головкин уже прибыл в Лас-Вегас, где 17 сентября проведет долгожданный третий бой с мексиканцем Саулем Альваресом. Снимком из аэропорта GGG поделился на своей Instagram-странице.

"В Вегасе. Готовы к неделе боя", – так лаконично подписал свой снимок казахстанский спортсмен.

В комментариях соотечественники Головкина и его поклонники из других стран пожелали ему победы.

Напомним, что третий бой между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе, штате Невада. Казахстанец и мексиканец сразятся за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76 кг).

Ранее они дважды встречались между собой. Если в первом поединке была зафиксирована ничья, то во втором победу решением судей одержал мексиканский боксер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1987236-gennadiy-golovkin-priletel-v-las-vegas-na-boy-s-kanelo-foto/