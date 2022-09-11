Сауль Альварес: Моя цель - нокаутировать Головкина

Сауль Альварес. Фото: Gettty Images/ Ethan Miller / Staff

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес рассказал о предстоящем бое с Геннадием Головкиным, сообщает NUR.KZ со ссылкой на RingNews24.com.

По словам мексиканского боксера, на сей раз он постарается нокаутировать Головкина.

"Моя цель - закончить бой досрочно. Все, что от меня требуется, я сделаю. Мой любимый удар - это в корпус? Значит буду бить по корпусу.

Наши стили делают этот бой идеальным. Вот почему все ждут трилогию. Мы провели два отличных поединка. Я думаю, предстоящий бой тоже всех порадует. Разница в том, что теперь я в рассвете сил и чувствую себя уверенно", - заявил Канело.

Напомним, что третий бой между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1987220-saul-alvares-moya-tsel-nokautirovat-golovkina/