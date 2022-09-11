Тимоти Брэдли: Канело весь бой будет избивать Головкина

Тимоти Брэдли. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли поделился прогнозом на третий поединок между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

По словам американского боксера, в трилогии Канело не оставит шансов Головкину.

"Альварес разобьет Головкина в пух и прах. Он выйдет на ринг очень голодным, он не может позволить себе еще одно поражение. Ведь в таком случае его акции упадут.

Сауль постарается с первых секунд завершить бой досрочно. Головкину важно продержаться первые четыре раунда. Думаю, это будет одностороннее избиение. Канело победит в поздних раундах или будет весь поединок избивать его", - заявил Брэдли.

Напомним, что трилогия Геннадий Головкин - Сауль Альварес состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1987219-timoti-bredli-kanelo-ves-boy-budet-izbivat-golovkina/