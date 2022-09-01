Сауль Альварес: Я сразу же смирился с поражением от Бивола

Сауль Альварес. Фото: Gettty Images/ Ethan Miller / Staff

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес вспомнил поражение от российского боксера Дмитрия Бивола, передает NUR.KZ со ссылкой на Forbes.com.

По словам Канело, он сразу принял поражение от Бивола. При этом мексиканец и дальше планирует рисковать и творить историю.

"Я сразу же смирился с поражением от Бивола. Что есть, то есть. Я рискнул и поднялся в полутяжелый дивизион, чтобы стать великим. Но когда вы делаете такие вещи, то понимаете, что такое может произойти. Это не конец света. Надо продолжать пытаться.

Я собираюсь стать одним из величайших в этом виде спорта. Мне не обязательно рисковать, но я люблю бокс. Хочу творить историю. Я способен принять поражение. Когда вы побеждаете, вы празднуете, а когда проигрываете, то просто нужно смириться с этим", - заявил Канело.

Напомним, что следующий бой Сауль Альварес проведет против казахстанца Геннадия Головкина. Поединок состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1985764-saul-alvares-ya-srazu-zhe-smirilsya-s-porazheniem-ot-bivola/