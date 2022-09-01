Джонатон Бэнкс: Тренировочный лагерь Головкина проходит хорошо

Геннадий Головкин и Джонатон Бэнкс. Фото: instagram.com/gggboxing/

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина Джонатон Бэнкс высказался о подготовке своего подопечного к третьему бою с мексиканцем Саулем Альваресом, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал The Fight with Teddy Atlas.

По словам американского специалиста, тренировочный лагерь Головкина проходит хорошо и они с нетерпением ждут поединок с Канело.

"Тренировки проходят хорошо. Головкин с нетерпением ждет этот бой. Когда вы попадаете в тренировочный лагерь, то проходите через множество испытаний и все это делаете ради того, чтобы подготовиться к конкретному сопернику. Во время этого боя мы должны быть идеальными, потому что даже одна ошибка может сделать нашу подготовку самым худшим.

Все меня спрашивают, сможет ли Головкин показать еще звездное выступление? Я бы спросил иначе - способен ли Канело подтолкнуть Геннадия к тому, чтобы ему пришлось показать весь свой арсенал? Если верить словам Канело, то он выйдет на третий бой, чтобы уничтожить Головкина", - заявил Бэнкс.

Напомним, что третий бой между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1985760-dzhonaton-benks-trenirovochnyy-lager-golovkina-prohodit-horosho/