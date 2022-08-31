Головкин о завершении карьеры: Все будет зависеть от ситуации

Геннадий Головкин. Фото: John Gurzinski/AFP via Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA Super и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин прокомментировал возможное завершение карьеры после поединка с Саулем Альваресом, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

По словам 40-летнего боксера, он примет решение после поединка с Канело. Также Геннадий не прочь сохранить пояса и организовать объединительные бои.

"Я приму решение, отталкиваясь от ситуации. Если будет возможность сохранить все пояса, то я это сделаю или спущусь обратно в средний вес для объединительных боев. Такого еще никто не делал. Все будет зависеть от ситуации", - заявил Головкин.

Напомним, что Геннадий Головкин следующий бой проведет против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса.

Поединок состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1985550-golovkin-o-zavershenii-karery-vse-budet-zaviset-ot-situatsii/