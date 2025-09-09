jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Полиция Алматы предупредила болельщиков перед матчем "Кайрат" - "Реал Мадрид"

      Опубликовано:

      ФК "Кайрат"
      ФК "Кайрат". Фото: instagram.com/f.c.kairat

      В полиции рассказали о мерах безопасности во время футбольного матча "Кайрат" - "Реал Мадрид" в Алматы - стражи порядка обратились к болельщикам, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

      В ДП Алматы сообщили, что был принят комплекс мер по обеспечению правопорядка и безопасности граждан.

      На дежурство будут направлены более 2,5 тыс. сотрудников полиции, а также привлечены 300 военнослужащих Национальной гвардии МВД РК.

      Их задача - обеспечение общественного порядка, безопасность болельщиков и участников матча, а также регулирование дорожного движения.

      Особое внимание уделено вопросам дорожной безопасности, отметили стражи порядка.

      Горожан предупредили, что в районе Центрального стадиона возможны точечные ограничения движения транспорта, поэтому рекомендуется заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным мерам.

      "Кроме того, мы призываем всех болельщиков и жителей города воздержаться от покупок на сомнительных интернет-площадках и с рук, чтобы избежать случаев мошенничества.

      Полиция Алматы делает все необходимое, чтобы праздник спорта прошел безопасно и комфортно. Безопасность зависит не только от сотрудников правопорядка, но и от сознательности каждого болельщика.

      Просим с пониманием относиться к принимаемым мерам и сотрудничать с полицией, ведь наш общий приоритет - безопасность людей и сохранение правопорядка", - сообщил начальник управления полиции местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

      Напомним, недавно стало известно, что встреча "Кайрата" с мадридским "Реалом" состоится 30 сентября в Алматы. Матч пройдет на Центральном стадионе города, начало - в 21.45 по местному времени. Затем мы писали, как и где купить билеты.

      Позже футбольный клуб "Кайрат" выступил с официальным заявлением касательно распространяемой в Сети информации о продажах билетов на матч с "Реалом".

      Также министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в кулуарах парламента прокомментировал возможность переноса предстоящего матча "Кайрата" с мадридским "Реалом" из Алматы в Астану.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

