Полиция Алматы предупредила болельщиков перед матчем "Кайрат" - "Реал Мадрид"

В полиции рассказали о мерах безопасности во время футбольного матча "Кайрат" - "Реал Мадрид" в Алматы - стражи порядка обратились к болельщикам, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В ДП Алматы сообщили, что был принят комплекс мер по обеспечению правопорядка и безопасности граждан.

На дежурство будут направлены более 2,5 тыс. сотрудников полиции, а также привлечены 300 военнослужащих Национальной гвардии МВД РК.

Их задача - обеспечение общественного порядка, безопасность болельщиков и участников матча, а также регулирование дорожного движения.

Особое внимание уделено вопросам дорожной безопасности, отметили стражи порядка.

Горожан предупредили, что в районе Центрального стадиона возможны точечные ограничения движения транспорта, поэтому рекомендуется заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным мерам.

"Кроме того, мы призываем всех болельщиков и жителей города воздержаться от покупок на сомнительных интернет-площадках и с рук, чтобы избежать случаев мошенничества.

Полиция Алматы делает все необходимое, чтобы праздник спорта прошел безопасно и комфортно. Безопасность зависит не только от сотрудников правопорядка, но и от сознательности каждого болельщика.

Просим с пониманием относиться к принимаемым мерам и сотрудничать с полицией, ведь наш общий приоритет - безопасность людей и сохранение правопорядка", - сообщил начальник управления полиции местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

Напомним, недавно стало известно, что встреча "Кайрата" с мадридским "Реалом" состоится 30 сентября в Алматы. Матч пройдет на Центральном стадионе города, начало - в 21.45 по местному времени. Затем мы писали, как и где купить билеты.

Позже футбольный клуб "Кайрат" выступил с официальным заявлением касательно распространяемой в Сети информации о продажах билетов на матч с "Реалом".

Также министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в кулуарах парламента прокомментировал возможность переноса предстоящего матча "Кайрата" с мадридским "Реалом" из Алматы в Астану.

