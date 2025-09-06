jitsu gif
  • Несчастные случаи
      Капитану "Кайрата" разбили лицо и повредили зуб в преддверии Лиги чемпионов (видео)

      Опубликовано:

      Белорусский футболист Александр Мартынович
      Александр Мартынович. Фото: Данияр Ахметов / Пресс-служба ФК "Кайрат"

      Защитник алматинского "Кайрата" Александр Мартынович получил травму в матче за сборную Беларуси по футболу, передает NUR.KZ со ссылкой на медиа "На Банке".

      В пятницу национальная команда стартовала в квалификации чемпионата мира 2026 года. В первом туре группы С белорусы потерпели крупное выездное поражение от греков со счетом 1:5.

      Мартынович вышел с капитанской повязкой в стартовом составе. Однако в начале второго тайма в борьбе с греческим полузащитником Христосом Цолисом он получил от соперника удар локтем в лицо.

      Окровавленному Мартыновичу потребовалась медицинская помощь. Оказалось, что Цолис повредил ему зуб (возможно, выбил). В итоге лидер белорусской команды не смог продолжить матч и был заменен.

      Судья не наказал Дзолиса ни желтой, ни красной карточкой. Впоследствии греческий хавбек забил последний мяч своей команды.

      Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос после матча высказался об эпизоде с Мартыновичем в интервью пресс-службе Белорусской федерации футбола.

      "Честно говоря, я был полностью погружен в игру, поэтому не могу точно сказать о его состоянии. Замена была проведена после того, как доктор сказал, что его нужно менять. Я полностью полагался на мнение доктора", — заявил Алос.

      Осторожно! Видео ниже содержит жёсткие кадры.

      На данный момент точно неизвестно, когда Мартынович сможет вернуться на поле. Напомним, он также является капитаном "Кайрата", которому 18 сентября предстоит начать выступление в общем этапе Лиги чемпионов выездным матчем с португальским "Спортингом" из Лиссабона.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Лига чемпионов УЕФА
